Аграрии региона собрали первую тысячу тонн овощей открытого грунта. В этом году под выращивание овощей было отведено 17,7 тысячи гектаров полей, это 108% к уровню 2018 года.

По информации комитета сельского хозяйства, активная уборка овощей открытого грунта началась в Среднеахтубинском, Быковском, Городищенском, Ленинском, Николаевском районах. На сегодняшний день собрана первая тысяча тонн. Основная доля продукции приходится на раннюю капусту — 770 тонн, еще 131 тонна — на огурцы, оставшееся — на редис, зелень.

Также в нынешнем году были увеличены площади посадки картофеля: культура уже размещена на территории в две тысячи гектаров, что почти на треть выше показателей 2018 года на аналогичную дату. К данному моменту посадка картофеля еще не завершена в Быковском, Городищенском, Калачевском, Котовском, Ленинском, Николаевском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Михайловском муниципальных районах.

Вместе с тем продолжается производство овощей закрытого грунта. К середине июня в тепличных хозяйствах собрано 25,5 тысячи тонн, что почти на 300 тонн большем, чем в 2018-м.