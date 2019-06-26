Региональный оператор завершил очередной этап по усовершенствованию системы сбора и вывоза отходов на территории Волгоградской области. «Управление отходами — Волгоград» провел работу по расстановке контейнерных баков в населенных пунктах Алексеевского и Кумылженского  районов. Всего региональный оператор охватил 48 населенных пунктов – 29 в Кумылженский районе, 19 – в Алексеевском.

Перед установкой контейнеров сотрудниками «Управление отходами — Волгоград» были проведены мероприятия по определению мест для сбора и вывоза ТКО. Всего в населенных пунктах расставлено 790 пластиковых контейнеров евро стандарта. Из них 440 – установлены в Кумылженский  районе, 350 – в Алексеевском. На сегодняшний день прорабатываются маршруты движения и пункты остановки спецтехники для вывоза ТКО.

Напомним, на конец июня «Управлением отходами — Волгоград» установили более 25 тысяч контейнеров на территории Волгоградской области, привлечено 467 единиц спецтехники.

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