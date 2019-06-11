11 и 12 июня речные трамвайчики будут работать по усиленному расписанию. Так на маршрутах «Волгоград — Щучий проран — Культбаза», «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский» и «Обувная фабрика — Сарпинский» добавлены дополнительные рейсы. Это связано с тем, что в предпраздничный и праздничный день горожане традиционно посещают свои дачные участки. Общее количество рейсов за эти два дня увеличится в полтора раза — с 57 до 83.

11 июня, теплоходы по четырем наиболее популярным речным направлениям отправляются по усиленному пятничному расписанию, завтра, в День России, суда перейдут на работу согласно расписанию аналогичному воскресному. Точное время выходов теплоходов размещено на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда».

Кроме того, по расписанию выходного дня 12 июня на 12 маршрутов до садоводческих хозяйств, расположенных в черте города, выйдут и дачные автобусы. Для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

На время дачного сезона, с 1 мая по 31 октября, граждане, пользующиеся поддержкой государства, могут оформить социальные проездные билеты на городской общественный транспорт вне зависимости от их среднедушевого дохода. Выдача Волгоградской транспортной карты «Льготника» осуществляется в пунктах МФЦ Волгограда. С собой необходимо взять документ, подтверждающий льготную категорию заявителя, паспорт и СНИЛС.