В мае региональный оператор по обращению с ТКО запустил в Центральном районе Волгограда пилотный проект по раздельному сбору мусора. Во дворах многоквартирных домов и в местах отдыха горожан с этой целью было установлено по три бака: для пластика, бумаги и для прочих отходов. Для того, чтобы пластик и бумага могли стать качественными фракциями, пригодными для вторичного использования, мусор должен разделяться до попадания в общую корзину.

Отходы из бака «Прочее» также пройдут через сортировку, но качество вторсырья будет значительно ниже. Бытовые отходы, начиная гнить или разлагаться, делают малопригодными или вовсе непригодными для вторичного использования как пластик, так и бумагу. Для производства качественных материалов из вторсырья бумага и картон должны быть сухими, а пластик – чистым.

В странах, давно практикующих раздельный сбор, к сортировке предъявляют очень высокие требования. Например, даже салфетки разных цветов должны отправляться в разные контейнеры. Но это стало возможным только после того, как выросло целое поколение, не представляющее, как можно не сортировать мусор. Россия сейчас находится на начальном этапе – мы только учимся сортировке. Сейчас в контейнеры для пластика допустимо отправлять разные виды пластика, как и в контейнеры для бумаги можно выбрасывать почти все виды бумаги и картона. Однако, определенные принципы первичной сортировки все же существуют, и их необходимо соблюдать. Что же можно отправлять в баки для раздельного сбора?

Контейнер ПЛАСТИК

Можно: Нельзя: Выбрасывать чистые пластмассовые упаковки без остатков напитков и продуктов питания Упаковка из-под кетчупа, майонеза, кофе Пластиковые изделия с маркировкой 1, 2, 4, 5 Пластиковые изделия с маркировкой 3, 6, 7 ПЭТ бутылки: прозрачные, зеленые, коричневые, матовые для молочных продуктов без этикеток Стаканчики из-под йогурта, трубочки Канистры, используемые для химических и промышленных веществ Флаконы-распылители из-под лаков, дихлофосов, спреев Емкости для шампуней, мытья посуды, стирки Электроприборы: динамики, клавиатуры, мышки, плойки, бытовая техника Пластмассовые игрушки без элементов металла Упаковка от замороженных продуктов Домашняя утварь Зубные щетки и тубы для зубной пасты Пластиковые тазы и ведра Крышки Перед тем, как выбросить, пластмассовые бутылки нужно сплющить Пакеты полиэтиленовые и пленка

Контейнер БУМАГА

Можно Нельзя Выкидывать только чистую, сухую бумагу Бумага со следами масла, клея, скотча, пищевых веществ, грязи, например, упаковка от хлебобулочных изделий, использованные салфетки Коробки Глянцевые журналы Бумажные пакеты Все виды пленки, пластиковые этикеты Тетради, бумага, офисная бумага Ламинированная бумага и картон Книги, газеты, журналы без глянцевой поверхности Упаковка Tetra Pak Картон Фотографии Рекламные буклеты и брошюры Бумага со скрепками, пружинами, файлами Конверты без пластиковых окошек Одноразовая посуда Календари, блокноты, альбомы, тетради без пружин Обои Картонные коробки от яиц Любые блестящие элементы сигнализируют, что эта продукция не пригодна для переработки

На первый взгляд список может показаться объёмным, но на самом деле – это только основные условия при раздельном сборе отходов. Соблюдая эти простые правила, можно уменьшить количество мусора, загрязняющего экологию.