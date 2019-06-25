Начнем издалека. Завершающий этап стирки — отжим – всегда был делом нелегким. Чтобы достать вещи из стиралки не только чистыми, но и сухими, требуется в среднем 1000 оборотов в минуту. А лучше – больше. С роутерами то же самое. Если вы хотите свободно перемещаться по квартире, оставаясь в сети, смотреть видео онлайн или играть без зависания и лагов, то пришло время задуматься о смене роутера на высокоскоростной. Предвидя возможный вопрос: зачем его менять, если и так все работает, мы подготовили сразу пять аргументов.

Зашумленность каналов

Проблема: Wi-Fi-роутеры, как  и любая другая техника, использующая беспроводное соединение, работают на определенных частотах. Есть два основных диапазона — 2,4 и 5 ГГц. Большинство роутеров работают на частоте 2,4 Ггц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств —   микроволновой печи, беспроводной мыши, радионяни —  происходит на этой же частоте, поэтому не удивляйтесь, если расположив роутер  вблизи них вы не получите желаемое качество сигнала.

Решение: Выбирайте двухдипазонный роутер. Частота 5 ГГц намного свободнее, поэтому она гарантирует бОльшую скорость без помех и разрывов. Однако стоит помнить, что чем выше частотный диапазон волны, тем медленнее она затухает. И хотя скорость передачи информации на 2,4 ГГц ниже, сигнал способен “достать” дальше. Иначе говоря, двухдиапазонный роутер – это как автомобильные дороги с обычными трассами и скоростными магистралями. Хорошо, когда есть и то и другое.

Пять причин обновить роутер На связи Устаревшая начинка

Проблема: Вы поменяли смартфон или ноутбук и теперь ваш гаджет быстрее «коробочки» с заветной надписью Wi-Fi, но использовать его по максимуму не получается. Почему? Самые очевидные причины — производительность и новые стандарты.  Любой маршрутизатор – это целый мини-компьютер. Он имеет свой процессор, оперативную память и различные модули связи, которые с каждым годом становятся лучше, производительнее, дешевле аналогичных устройств прошлых лет.

Решение: Обновить роутер вместе с появлением нового стандарта связи. Это позволит вам несколько лет спокойно наслаждаться интернет-серфингом по максимуму. Современный  стандарт 802.11ac, кроме ожидаемых более высоких скоростей, отличается тем, что сигнал передается на незашумленной частоте 5 ГГц. С учетом того, что многие живут многоквартирных домах и работают в офисах с большим количеством Wi-Fi-сетей, один только переход на более свободный частотный диапазон даст прирост в производительности сети.

 Пять причин обновить роутер На связи

Чем больше гаджетов – тем ниже скорость?

Проблема: Каждый роутер рассчитан на определенную скорость передачи данных. Если вы выходите в интернет с нескольких устройств, то скорость между ними делится. Чем больше людей подключится к роутеру, тем ниже будет скорость соединения, и в какой-то момент ее не будет хватать, чтобы страницы нормально грузились.

Решение: Обращаем внимание на  максимальную скорость приема и передачи данных, заявленные производителем, и учитываем площадь собственной квартиры. Это тот самый случай, когда здравый смысл решает все. Выбирайте оборудование под конкретное помещение и количество устройств, которые будут подключаться, а также скорость, которую может обеспечить ваш интернет-провайдер.

 Пять причин обновить роутер На связи

Очень много видео

Проблема: Вы купили роутер несколько лет назад. Например, пять. Установили и забыли. И вроде все работает. Вот только видео зависает. Приходится ставить на паузу и ждать, когда прогрузится. Потихоньку копится негатив: как же так вы платите деньги, а услуга не отвечает вашим ожиданиям?!

Решение: Давайте разбираться. Часто бывает так, что роутер для рядового потребителя стоит на одном уровне с пылесосом. Зачем его обновлять? С загрязнениями справляется и после уборки кажется, что чисто, но если присмотреться внимательнее, то видно, где осталась пыль. С роутером история похожая. Если вы купили роутер пять лет назад, но это значит, что разработчики создали его еще раньше, не рассчитывая на большое количество видеоконтента и устройств. Что это значит? Поменялись задачи и ваши потребности – меняйте устройство. И раз уж мы заговорили про пылесос, то обновляйте и его и роутер.

Пять причин обновить роутер На связи Мощность антенн и зона покрытия

Проблема: В разных уголках вашей пусть и небольшой квартиры – разный уровень сигнала, который иногда может и вовсе пропадать. Что делать?

Решение: Выбирать роутер с мощными антеннами. Причем количество внешних  антенн – не показатель. Часто они скрыты внутри корпуса. На качество сигнала и радиус действия Wi-Fi влияет их мощность, которая обозначается цифрами с припиской mW (милливатт) или dBm (децибелы на милливатт), а также dBi (коэффициент усиления антенны). Чем эти значения выше, тем дальше будет доходить Wi-Fi-сигнал. Дополнительные преимущества — поддержка технологии MU-MIMO, при которой маршрутизатор взаимодействует сразу с несколькими устройствами одновременно, и технология Beamforming, которая определяет, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усиливает его. Таким образом, как бы вы ни перемещались по своей квартире, роутер обеспечит высокоскоростное соединение для каждого из ваших устройств.

Пять причин обновить роутер На связи Бонус для эстетов

Проблема: Вы – поклонник скандинавского стиля в интерьере — сделали ремонт, и черный роутер теперь не подходит к вашей идеальной гостиной.

Решение: Выбираем роутер в другом цветовом решении, например, белый. О вас уже позаботились и производители, и операторы связи, включив его в свою линейку. А если вам мешает заснуть подсветка индикаторов, то просто уменьшите ее. Такая функция теперь тоже есть!

Пять причин обновить роутер На связи В общем, что мы хотели сказать? Вряд ли вы ожидаете, что вещи будут сухими, если максимальный отжим вашей машинки 400 оборотов в минуту. Со скоростью интернета та же история: нужна максимальная – позаботьтесь о Wi-Fi-роутере, выберите быстрый и современный уже сейчас. Такой, который подходит именно вам. Сделать правильный выбор не переплатив, вам поможет «Дом.ru». Звоните прямо сейчас и специалисты компании проконсультируют вас по всем вопросам. Подробнее познакомиться с новой линейкой роутеров можно на сайте компании.

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