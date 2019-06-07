Купальный сезон в Волгограде официального стартует 15 июня и продлится до 1 сентября. На данный момент специалисты муниципальной службы спасения проверили дно и очистили от мусора акваторию четырех пляжей. Также в местах отдыха проводится отбор проб вода и почвы на соответствие показателям безопасности.

Как сообщает РИАЦ, в рамках работ дно Волги было очищено от осколков, веток и мусора. Также специалисты службы спасения проверили прибрежную часть пляжей – она должна быть пологая, без резких обрывов и ям.

В ближайшее время все пляжи пройдут обязательную экспертизу для получения санитарно-эпидемиологического заключения. По завершении анализа проб воды и почвы сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области вынесут окончательный вердикт о разрешении купания на том или ином объекте.

В этом году пляжи планируется открыть в Кировском районе – на левом берегу Волги (остров Сарпинский) и в Красноармейском районе – на правом берегу Волги (песчаная коса северо-западней маяка полуострова Сарептский). Зоны отдыха у воды без купания будут организованы в Советском районе – на правом берегу р. Волги (Ельшанская набережная, микрорайон Тулака) и на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. им. Грамши, д. 4). На этих территориях ежегодно оборудуются места отдыха у воды.

К подготовке площадок для отдыхающих профильные службы приступят после получения разрешения от надзорных органов. В местах, запрещенных для купания, будут установлены информационные щиты с предупреждающими и запрещающими знаками.

На пляжах также будут организованы охрана, помощь спасателей и медиков. Зоны для купания обозначат яркими буйками. На площадках отдыха установят биотуалеты и малые формы. Для обеспечения общественного порядка и безопасности отдыхающих на пляжах организуют дополнительный патруль с участием народных дружинников и членов общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах». Чистота и порядок на пляжах будут поддерживаться на протяжении всего периода купального сезона.