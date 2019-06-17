До конца текущего года площадь орошаемых земель в Палласовском районе увеличится на более чем две тысячи гектаров — это почти в семь раз больше, чем в 2014-м. Возможности для обеспечения водой одной из самых засушливых территорий дает системная работа региона по реализации программы мелиорации, а также стабильное развитие Палласовской обводнительно-оросительной системы — в эти дни исполняется полвека с начала ее строительства.

За пять лет площадь орошаемых земель в этом районе возросла с 324 гектаров до сегодняшних 1215 гектаров. К концу 2019 года по итогам реализации очередного проекта показатель превысит две тысячи гектаров. В планах на 2020 год — ввести в строй еще 800 гектаров.

Возможности для возведения объектов мелиорации в хозяйствах дает участие региона в пилотной федеральной программе, а также стабильное развитие систем, которые были заложены еще в советский период. Так, в эти дни исполняется полвека с начала формирования Палласовской ООС. На сегодняшний день она обеспечивает водой не только сельхозпредприятия, но и население: на балансе филиала Волгоградмелиоводхоза находятся девять насосных станций; более 200 километров магистрального канала, около 100 гидротехнических сооружений и зданий. Для обеспечения эффективной работы проводится регулярная расчистка объектов, реконструкция сооружений, обновление оборудования. В частности, в 2018 году очищено более 15 километров магистральных каналов, отремонтированы дамбы протяженностью 6,7 километра.