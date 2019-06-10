Билайн и национальная платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития сервисов на территории России. Подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 Василем Лацаничем со стороны Билайн и Владимиром Комлевым от платежной системы «Мир».

По условиям соглашения результатом сотрудничества Билайн и платежной системы «Мир» станет развитие инновационных платежных сервисов, основанных на технологии предиктивной обработки данных и искусственного интеллекта. Подобное сотрудничество позволит формировать персонализированные платежные предложения для держателей карт «Мир».

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн продолжает развиваться как провайдер цифровых сервисов для бизнеса, предлагая нашим клиентам не только традиционные услуги связи, но и сложные инновационные решения. Наши возможности по работе с данными применимы для развития и оптимизации любых направления деятельности наших клиентов, в первую очередь в создании более эффективных продуктов. Мы успешно используем такие возможности в собственном маркетинге и готовы предлагать корпоративным клиентам наши решения, разработанные в строгом соответствии с действующим законодательством».

Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, платежная система «Мир»:

«Сегодня персонализация клиентских предложений – важный тренд. Я уверен, что сотрудничество с Билайн позволит нам расширить это направление бизнеса и создавать продукты, максимально релевантные конечному пользователю – держателю карты «Мир»».