В этот четверг МАУ «Центр спорта и культуры» Волгограда совместно с автокинотеатром «Победа» подготовил для волгоградских зрителей киносеанс из двух фильмов и концерт группы «Ежовы рукавицы» (Санкт-Петербург — Волгоград).

Ежовы Рукавицы — проект музыкантов, проживающих в разных городах: Санкт-Петербурге и Волгограде. Вот уже на протяжении 13 лет Анна Ежова и Дмитрий Саврасов доказывают, что жить на расстоянии 1700 км и заниматься совместным творчеством возможно.

Их песни о расстояниях-расставаниях-встречах. О городах и людях, проживающих в них. Для тех, кто любит подтексты, иронию и всевозможные «игры с классиками». Для тех, кто любит. Они исполняют авторские песни, а также композиции на стихи Цветаевой, Рождественского, Рахмана Кусимова, Алексея Ефимова, Галины Гридиной, Анастасии Буянкиной и других поэтов.

Группа выступит перед началом киносеанса, а в перерывах между песнями будут проведены конкурсы с призами от партнеров мероприятия. Во время киносеанса зрителям представят фильм «Мой парень из зоопарка» режиссёра Фрэнк Корачи (в ролях: Кевин Джеймс, Розарио Доусон, Лесли Бибб) и фантастическую романтику (или романтическую фантастику) «Бойфренд из будущего» режиссёра и сценариста Ричарда Кёртиса с Донал Глисон, Рэйчел Макадамс, Билл Найи и Том Холландер в главных ролях.

Мероприятия состоится 27 июня, начало в 20:00. Вход свободный. Не забудьте пледы и хорошее настроение. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.