В ближайший четверг в рамках проекта «Кино под звездами» перед зрителями выступит джаз-вумен всего Волгограда — Ирина Аксёнова. Мероприятие запланировано на 20 июня, начало в 20:00.

Сразу после небольшого концерта зрители смогут увидеть два фильма, которые подготовил автокинотеатр «Победа». Первый это — «Сумасшедшие гонки», комедия 2005 года с Линдси Лохан, Майкл Китон, Мэтт Диллон в ролях. И второй это мелодрама Марка Уотерса, где снимались Риз Уизерспун, Марк Руффало, Донал Лог.

Также гостей вновь ждет викторина от партнеров мероприятия. Напомним, «Кино под звёздами» проходит каждый четверг, в 20:00. Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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