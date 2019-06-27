На Второй продольной магистрали перенесли автобусную «Ул. Хиросимы». Остановка «переехала» по направлению движения в сторону Ворошиловского района ближе к перекрестку улиц Рокоссовского и Качинцев. Теперь расстояния до соседних остановок стали более равномерными: ранее от остановки «Телецентр» до «Ул. Хиросимы» автобус преодолевал почти 2 км, сейчас – около полутора километров, расстояние от остановки «Ул. Хиросимы» до «Красных Казарм» стало не 350 метров, как ранее, а чуть более 700 метров.

Как сообщает РИАЦ, в транспортных предприятиях – МУП «ВПАТП-7» и ООО «ВАП» — для водителей были проведены дополнительные инструктажи. Посадка и высадка пассажиров на перенесенной остановке начала осуществляться с сегодняшнего дня. Остановочный пункт оборудован соответствующим дорожным знаком.

Через указанный участок проходят четыре муниципальных опорных автобусных маршрута. На остановке «Ул. Хиросимы» на Второй продольной осуществляют посадку и высадку пассажиров автобусы №№21 и 25. Маршруты №№20 и 35 при движении по направлению в центр города останавливаются на остановочной площадке после поворота на улицу Хиросимы.