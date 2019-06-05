«Концессии водоснабжения» провели профориентационное мероприятие для студентов профильной кафедры Волгоградского государственного технического университета. Старшекурсникам организовали экскурсию на очистные сооружения Краснооктябрьского района (ВОС КОР), модернизированные в 2017 году.

Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района построили в середине 50-х годов прошлого столетия. Сегодня ВОС КОР – один из важнейших объектов водоснабжения Волгограда. Он обеспечивает питьевой водой 350 тысяч жителей Центрального и Ворошиловского районов, поселка Ангарский и 2-ой километр в Дзержинском районе, микрорайона Тулака в Советском и Научного городка в Краснооктябрьском районе.

Как работают очистные сооружения, увидели учащиеся 3 и 4 курсов кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Они стали первыми студентами, которым представилась возможность побывать на ВОС КОР.

В ходе экскурсии старшекурсники вместе с преподавателями посетили здание очистных сооружений, эксплуатирующееся с 1957 года, и блок водоподготовки, построенный в рамках модернизации ВОС КОР в 2017 году. Также студентам показали новую насосную станцию второго подъема, введенную в эксплуатацию 2 года назад и предназначенную для подачи воды с очистных сооружений непосредственно потребителям.

Важной частью экскурсии стало посещение здания, где располагается единственная в городе электролизная установка «Хлорэфс». Она производит химическое вещество гипохлорит натрия, которое используется для обеззараживания питьевой воды.

Визит студентов на очистные сооружения Краснооктябрьского района «Концессии водоснабжения» организовали в рамках партнерского взаимодействия с профильной кафедрой «горхоза». Посещение объектов водопроводного хозяйства дает старшекурсникам возможность увидеть процесс водоснабжения миллионного города изнутри и в дальнейшем применить полученные технические знания на практике, в том числе при подготовке выпускных квалификационных работ. В свою очередь сотрудничество компании и опорного вуза позволяет обеспечить качественную подготовку будущих коммунальщиков.

Очистные сооружения Краснооктябрьского района впервые открыли двери для студентов Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Очистные сооружения Краснооктябрьского района впервые открыли двери для студентов Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
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