«Концессии водоснабжения» провели профориентационное мероприятие для студентов профильной кафедры Волгоградского государственного технического университета. Старшекурсникам организовали экскурсию на очистные сооружения Краснооктябрьского района (ВОС КОР), модернизированные в 2017 году.

Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района построили в середине 50-х годов прошлого столетия. Сегодня ВОС КОР – один из важнейших объектов водоснабжения Волгограда. Он обеспечивает питьевой водой 350 тысяч жителей Центрального и Ворошиловского районов, поселка Ангарский и 2-ой километр в Дзержинском районе, микрорайона Тулака в Советском и Научного городка в Краснооктябрьском районе.

Как работают очистные сооружения, увидели учащиеся 3 и 4 курсов кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Они стали первыми студентами, которым представилась возможность побывать на ВОС КОР.

В ходе экскурсии старшекурсники вместе с преподавателями посетили здание очистных сооружений, эксплуатирующееся с 1957 года, и блок водоподготовки, построенный в рамках модернизации ВОС КОР в 2017 году. Также студентам показали новую насосную станцию второго подъема, введенную в эксплуатацию 2 года назад и предназначенную для подачи воды с очистных сооружений непосредственно потребителям.

Важной частью экскурсии стало посещение здания, где располагается единственная в городе электролизная установка «Хлорэфс». Она производит химическое вещество гипохлорит натрия, которое используется для обеззараживания питьевой воды.

Визит студентов на очистные сооружения Краснооктябрьского района «Концессии водоснабжения» организовали в рамках партнерского взаимодействия с профильной кафедрой «горхоза». Посещение объектов водопроводного хозяйства дает старшекурсникам возможность увидеть процесс водоснабжения миллионного города изнутри и в дальнейшем применить полученные технические знания на практике, в том числе при подготовке выпускных квалификационных работ. В свою очередь сотрудничество компании и опорного вуза позволяет обеспечить качественную подготовку будущих коммунальщиков.