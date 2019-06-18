Работы по обработке лесных массивов от насекомых-вредителей в регионе завершена. Профилактические мероприятия проведены на участках общей площадью восемь тысяч гектаров.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, вредителей уничтожали как с земли, так и с воздуха. Зоны на территории восьми из двадцати двух лесничеств были определены по итогам весеннего мониторинга. Своевременно и качественно проведенные мероприятия по защите лесов способствуют предотвращению распространения опасных насекомых-вредителей, повышению устойчивости насаждений.

Отметим, что сохранению лесов в Волгоградской области уделяют особое внимание — усилить эту работу и повысить темпы лесовосстановления позволило участие региона в нацпроекте «Экология». Если в прошлом году площадь высаженных на территории региона лесных культур составила 1100 гектаров, то в этом показатель составит 1250 гектаров. К 2023 планируется произвести посадку деревьев уже на площади в 1700 гектаров.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Леса региона обработают от вредителей
  2. Жителей региона просят воздержаться от посещения лесов из-за обработки от вредителей
  3. Территории восьми лесничеств обработают от насекомых-вредителей