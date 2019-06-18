Работы по обработке лесных массивов от насекомых-вредителей в регионе завершена. Профилактические мероприятия проведены на участках общей площадью восемь тысяч гектаров.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, вредителей уничтожали как с земли, так и с воздуха. Зоны на территории восьми из двадцати двух лесничеств были определены по итогам весеннего мониторинга. Своевременно и качественно проведенные мероприятия по защите лесов способствуют предотвращению распространения опасных насекомых-вредителей, повышению устойчивости насаждений.

Отметим, что сохранению лесов в Волгоградской области уделяют особое внимание — усилить эту работу и повысить темпы лесовосстановления позволило участие региона в нацпроекте «Экология». Если в прошлом году площадь высаженных на территории региона лесных культур составила 1100 гектаров, то в этом показатель составит 1250 гектаров. К 2023 планируется произвести посадку деревьев уже на площади в 1700 гектаров.