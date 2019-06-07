Сегодня в Волгограде завершился международный форум «Современные технологии и решения в области водоочистки и водоподготовки». Участие в нем приняли ведущие отраслевые предприятия региона, в том числе «Концессии водоснабжения». Директор компании Валерий Казанцев рассказал о реализации крупнейших инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на территории города. Результаты модернизации водопроводно-канализационного хозяйства областного центра участники форума увидели своими глазами, посетив важнейшие объекты водоканала.

 

Международный форум «Современные технологии и решения в области водоочистки и водоподготовки» проходил в Волгограде с 6 по 7 июня. Организаторами выступили Волгоградская торгово-промышленная палата совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой и отраслевым Союзом «Германское водное общество». Среди присутствовавших на мероприятии были Олег Николаев, председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, Вадим Ткаченко, президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», а также Мальте Борнкамм, руководитель департамента по охране климата и защите окружающей среды Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Основная цель форума – установление деловых контактов на отраслевом рынке между российскими и немецкими предприятиями. Не случайно участниками бизнес-встреч и конференции, проходивших в рамках форума, стали ведущие профильные компании региона, в том числе ООО «Концессии водоснабжения».   

Директор «Концессий водоснабжения» Валерий Казанцев выступил с докладом об актуальных инвестиционных проектах, направленных на реновацию водопроводного и канализационного хозяйства Волгограда.

— Концессия, реализуемая на территории города, стала крупнейшей в сфере водоснабжения в Европе в 2015 году. За первые четыре года выполнения инвестиционной программы компания реконструировала 87 насосных станций, заменила 200 км ветхих водопроводных и канализационных сетей. Эта работа позволила повысить качество питьевой воды и улучшить надежность оказываемых волгоградцам коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, — отметил Валерий Казанцев.

В числе крупнейших проектов «Концессий водоснабжения», приведенных в пример на конференции, — строительство магистрального коллектора «Разгуляевский». Благодаря ему нормализовалось канализование Дзержинского и Центрального районов, а кроме того обеспечены возможности для развития городской территории и подключения к системе водоотведения новых объектов. Также Валерий Казанцев рассказал о важнейшем инвестпроекте 2016 года, — ликвидации последнего в Волгограде крупного места сброса неочищенных стоков на рельеф в Проломном овраге Дзержинского района.

Оценить результаты модернизации водопроводно-канализационного хозяйства участники форума смогли лично. Для представителей немецких компаний организовали посещение двух знаковых объектов горводоканала. На очистных сооружениях Краснооктябрьского района (ВОС КОР), модернизированных в 2017 году, делегатам показали современную насосную станцию второго подъема и новое здание водоподготовки. Гостям пояснили, что модернизация ВОС КОР обеспечила стабильное водоснабжение 350 тысяч жителей 4-х районов города.

 Также участники форума побывали на Главной канализационной насосной станции (ГКНС). Два года назад в рамках масштабной реконструкции здесь заменили устаревшее оборудование, внедрили систему дистанционного контроля, отремонтировали фасад и кровлю.

В рамках российско-германских бизнес-встреч было отмечено, что реализация концессионного проекта в сфере водоснабжения и водоотведения в Волгограде позволила сократить аварийность на сетях водопровода на 26,5%, а также снизить потери воды в трубах на 46,7%. Кроме того, обеспечено достижение принципов энергосбережения, в частности, на 25,5% снижено потребление электроэнергии. Сокращение аварийности, стабильное оказание качественных коммунальных услуг жителям, забота об окружающей среде – приоритетные направления работы ООО «Концессии водоснабжения».

Напомним, в 2018 году компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии водоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.  

Объекты водоканала посетила делегация из Германии Общество

Объекты водоканала посетила делегация из Германии Общество
Объекты водоканала посетила делегация из Германии Общество
Объекты водоканала посетила делегация из Германии Общество
Объекты водоканала посетила делегация из Германии Общество
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