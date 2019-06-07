Сегодня в Волгограде завершился международный форум «Современные технологии и решения в области водоочистки и водоподготовки». Участие в нем приняли ведущие отраслевые предприятия региона, в том числе «Концессии водоснабжения». Директор компании Валерий Казанцев рассказал о реализации крупнейших инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на территории города. Результаты модернизации водопроводно-канализационного хозяйства областного центра участники форума увидели своими глазами, посетив важнейшие объекты водоканала.

Международный форум «Современные технологии и решения в области водоочистки и водоподготовки» проходил в Волгограде с 6 по 7 июня. Организаторами выступили Волгоградская торгово-промышленная палата совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой и отраслевым Союзом «Германское водное общество». Среди присутствовавших на мероприятии были Олег Николаев, председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, Вадим Ткаченко, президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», а также Мальте Борнкамм, руководитель департамента по охране климата и защите окружающей среды Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Основная цель форума – установление деловых контактов на отраслевом рынке между российскими и немецкими предприятиями. Не случайно участниками бизнес-встреч и конференции, проходивших в рамках форума, стали ведущие профильные компании региона, в том числе ООО «Концессии водоснабжения».

Директор «Концессий водоснабжения» Валерий Казанцев выступил с докладом об актуальных инвестиционных проектах, направленных на реновацию водопроводного и канализационного хозяйства Волгограда.

— Концессия, реализуемая на территории города, стала крупнейшей в сфере водоснабжения в Европе в 2015 году. За первые четыре года выполнения инвестиционной программы компания реконструировала 87 насосных станций, заменила 200 км ветхих водопроводных и канализационных сетей. Эта работа позволила повысить качество питьевой воды и улучшить надежность оказываемых волгоградцам коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, — отметил Валерий Казанцев.

В числе крупнейших проектов «Концессий водоснабжения», приведенных в пример на конференции, — строительство магистрального коллектора «Разгуляевский». Благодаря ему нормализовалось канализование Дзержинского и Центрального районов, а кроме того обеспечены возможности для развития городской территории и подключения к системе водоотведения новых объектов. Также Валерий Казанцев рассказал о важнейшем инвестпроекте 2016 года, — ликвидации последнего в Волгограде крупного места сброса неочищенных стоков на рельеф в Проломном овраге Дзержинского района.

Оценить результаты модернизации водопроводно-канализационного хозяйства участники форума смогли лично. Для представителей немецких компаний организовали посещение двух знаковых объектов горводоканала. На очистных сооружениях Краснооктябрьского района (ВОС КОР), модернизированных в 2017 году, делегатам показали современную насосную станцию второго подъема и новое здание водоподготовки. Гостям пояснили, что модернизация ВОС КОР обеспечила стабильное водоснабжение 350 тысяч жителей 4-х районов города.

Также участники форума побывали на Главной канализационной насосной станции (ГКНС). Два года назад в рамках масштабной реконструкции здесь заменили устаревшее оборудование, внедрили систему дистанционного контроля, отремонтировали фасад и кровлю.

В рамках российско-германских бизнес-встреч было отмечено, что реализация концессионного проекта в сфере водоснабжения и водоотведения в Волгограде позволила сократить аварийность на сетях водопровода на 26,5%, а также снизить потери воды в трубах на 46,7%. Кроме того, обеспечено достижение принципов энергосбережения, в частности, на 25,5% снижено потребление электроэнергии. Сокращение аварийности, стабильное оказание качественных коммунальных услуг жителям, забота об окружающей среде – приоритетные направления работы ООО «Концессии водоснабжения».

Напомним, в 2018 году компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии водоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.