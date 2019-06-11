11 и 12 июня некоторые улицы Волгограда станут пешеходными. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий, посвященных Дню России.

С 20:00 11 июня пешеходный режим вводится на рокадной дороге от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской, на ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Соколова.

С 7:00 12 июня пешеходная зона будет расширена: свободными от автотранспорта станут ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, а также все проезды от проспекта им. Ленина до Набережной 62-й Армии.

Действие пешеходного режима закончится в 00:00 13 июня.

На период подготовки и проведения общественно-массовых мероприятий объезд указанных территорий будет возможен по ул. Калинина, Рабоче-Крестьянской, пр. им. Ленина, Коммунистической, Краснознаменской, 7-й Гвардейской.

Вечером 12 июня по окончании праздничных мероприятий городской общественный транспорт перейдет на особый режим работы. После 22.00 интервал движения трамваев маршрутов №2, №4, №10, СТ, а также троллейбусов № 9, №12 и №15А и автобусов маршрута №2 сократится до 10 минут.