Подрядная организация, которая займется благоустройством правого склона поймы реки Царица, была определена по результатам электронного аукциона. ​В этом году будет благоустроен участок склона поймы реки Царица от Астраханского путепровода до ул. Калинина, 2а. Основная задача, которая стояла перед разработчиками проекта, создание современного рекреационного пространства с учетом существующего рельефа территории и запросов горожан, максимально сохранив зеленый массив.

Для удобного спуска к пойме реки Царицы, где располагаются интерактивный музей и детский игровой комплекс, на правом склоне рабочие оборудуют лестницы. Кроме того, на территории склона будет проложена дорожно-тропиночная сеть протяженностью 4,8 километра с велодорожками и маршрутами для терренкура. На специальные дорожки для велосипедистов нанесут спортивное покрытие — их площадь составит порядка 2700 квадратных метров, оставить велосипед можно будет на стоянке.

Озеленённая территория займет свыше 33 тысяч квадратных метров из 56 тысяч квадратных метров общей площади. Помимо этого здесь будет посеян газон. Для ухода за новыми зелеными насаждениями подрядная организация проложит современный поливочный водопровод. Украсят склон цветники из двух тысяч кустов роз, выращенных в волгоградских питомниках и уже акклиматизированных к погодным условиям региона. Для высадки специалисты выбрали английские розы — они быстро идут в рост, образуя пышный куст с бутонами, а также хорошо переносят зиму с низкими температурами.

Также специалисты установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе благоустройства склона бригады расставят лавочки, урны, а также смонтируют беседки в форме навесов для отдыха гуляющих.

Работы на объекте проведет волгоградская строительная организация «АльянсСтройКом».