Ещё один кинотеатр под открытым небом начинает свою работу уже в эти выходные. Жителей и гостей города приглашают на открытие проекта «Киновечера у фонтана».

Как сообщает РИАЦ, первой картиной, которую покажут зрителям на новой площадке станет мультфильм «Норм и несокрушимые». Кинопоказ состоится 29 июня в 20:00 на верхней террасе центральной набережной

На время киносеансов задник сцены будет использоваться в качестве экрана. В летнем кинозале смогут с комфортом разместиться до 100 зрителей. Киносеансы под открытым небом будут проходить на протяжении всего летнего сезона.