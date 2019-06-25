В результате неправомерных действий неизвестных лиц крупный поселок в Красноармейском районе Волгограда в жару остался без воды.

ООО «Концессии водоснабжения» нормализовали водоснабжение поселка Татьянка-2 в Красноармейском районе Волгограда. Больше недели около 600 его жителей страдали от практически полного отсутствия питьевой воды из-за незаконной врезки в водопровод.

По мнению обитателей улиц Адлерской, Жлобы, Кагальницкой, причиной засухи в трубах стала незаконная врезка в систему городского водоснабжения, ведущая на территорию крупного промышленного предприятия, расположенного в поселке. Своими предположениями жители поделились с сотрудниками водоканала.

Проверив сведения, указанные жителями, сотрудники «Концессий водоснабжения» обнаружили траншею, по которой шла незаконная пластиковая магистраль диаметром 100 миллиметров. Ее заглушили, давление воды в поселке нормализовалось. Сейчас рабочие ищут начало нелегального водовода, чтобы отрезать его от системы водоснабжения Волгограда, и место, куда ведет магистраль. Это позволит установить лиц, виновных в обезвоживании поселка и потребовать от них возмещения причиненного компании ущерба.