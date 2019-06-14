Ближайшие выходные для жителей и гостей города станут музыкальными. А все потому что на Центральной набережной гостей ждут фестиваль, концерт, танцевальный праздник и отборочные туры конкурсов, посвященных Дню города. Развлекательные мероприятия стартуют уже в пятницу, 14 июня, с творческого фестиваля «Волгоград — город молодежи». В субботу, 15 июня, на верхней террасе набережной состоятся показательные выступления спортсменов и участников конкурсов чтецов, авторской песни и уличного искусства. Завершит вечер воскресенья, 16 июня, концерт ансамбля старинной музыки «Конкордия».

14 июня гостей фестиваля ждут интерактивные площадки и мастер-классы. На профессиональной сцене выступят известные творческие коллективы города, участники и лауреаты международных танцевальных конкурсов и телевизионных шоу. Кульминацией праздника станет выступление кавер-группы «RADIO CITY», парад кастом-байков – мотоциклов, сделанных на заказ и праздничная дискотека. Начало в 17-00.

Утро 15 июня на верхней террасе набережной традиционно будет посвящено спорту. В 9:00 здесь начнутся показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы №22 «Мечта» Центрального района Волгограда. Школа специализируется на танцевальном спорте. Здесь же специалисты учебного заведения расскажут обо всех направлениях танцевального спорта, и предоставят возможность записать ребенка в школу для занятий бальными или спортивными танцами.

Вечером, 15 июня, на верхней террасе набережной состоятся отборочные туры конкурсов, посвященных празднованию Дню города – это конкурс «Уличный артист», конкурс авторской песни «Мой город — мне дорог», конкурс «Ожившие скульптуры» и конкурс чтецов «#Волгограду посвящаю…». Начало в 18:00. Победители конкурса продемонстрируют свое искусство во время празднования Дня города. Участники, занявшие призовые места в городских конкурсах в каждой из возрастных групп, будут награждены дипломами и призами.

В воскресенье вечером, 16 июня, на верхней террасе набережной свое творчество представит ансамбль старинной музыки «Конкордия» МУК «Волгоградконцерт». Коллектив ансамбля старинной музыки «Конкордия» уникален — он возрождает хоровую музыкальную культуру и исполняет произведения, которые звучали в Российской империи до 1917 года. Автор и режиссёр программы «Императорская чета» – лауреат международных конкурсов Нина Стукановская. Генеральный консультант – заслуженный деятель искусств России Михаил Рубцов. Начало в 18:00.