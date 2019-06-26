Побывать в роли кладоискателя вам предложат в музее-заповеднике «Старая Сарепта», во время экскурсии «Клады Сарепты», организованной в честь необычного праздника – Международного дня поисков кладов и секретов.

Как сообщают в пресс-службе музея, необычная экскурсия состоится 29 июня, начало в 14:00. В рамках мероприятия участникам предложат погрузиться в захватывающую атмосферу и приоткрыть тайну сарептского сокровища.

Путешественники не только посетят старинные подземелья и услышат их историю, но также пройдут испытания на логику и внимательность. В конце экскурсии-приключения гости музея-заповедника смогут попробовать сарептский клад на вкус.

Бывшая гернгутская колония Сарепта, а сегодня музей-заповедник издревле славится таинственными легендами. Каждый кто побывал в сарептских подземельях, знает, что это одно из самых загадочных мест Волгоградской области.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

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