7 июня музею-заповеднику «Старая Сарепта» исполняется 30 лет со дня его основания. В этот день для гостей и сотрудников учреждения запланирована праздничная программа.

По информации регионального комитета культуры, 7 июня в 10:00 в старейшем здании Волгограда — Сарептской кирхе — состоится торжественное мероприятие с участием гостей и сотрудников музея, лучших работников отметят наградами. Также к празднованию знаменательной даты приурочено открытие новой экспозиции «Сельское хозяйство в Сарепте».