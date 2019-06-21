22 июня, в День памяти и скорби, в интерактивном музее «Россия — моя история» пройдут памятные мероприятия посвященные 1941 году. В этот день в зале-лектории музея состоится показ художественного фильма «Брестская крепость», на который приглашаются все желающие.

Памятные мероприятия в историческом парке в этот день начнутся в 12:00 с минуты молчания — её объявят в видеосюжете на большом экране перед входом в мультимедийный комплекс. В течение дня на экранах также будут транслироваться видеоролики, посвящённые событиям военных лет.

В 15:00 в зале-лектории начнётся показ фильма «Брестская крепость». Сюжет картины основан на реальных событиях и рассказывает о героической обороне Брестской крепости, на которую обрушился первый удар фашистских войск 22 июня 1941 года. Фильм почти с документальной точностью показывает первые дни войны, передает чувства, эмоции, панику простых людей, в жизнь которых пришла беда. При этом главными человеческими качествами становятся отвага, честь, доблесть, патриотизм, вера и героизм. Главные роли в картине исполнили Алексей Копашов. Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Яна Есипович. Работу очень тепло приняли зрители, она была признана лучшей российской драмой в 2011 году.

Напомним, 22 июня Интерактивный музей будет открыт с 10:00 до 20:00. Для школьников и студентов очной формы обучения в этот день вход в исторический парк свободный.

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