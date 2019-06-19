Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова организует авторскую пешеходную экскурсию из цикла «Прочитай город», которую проведёт член Союза архитекторов России Юлия Янушкина. Экскурсия пройдёт в рамках просветительского проекта «Первая улица Мира», победителя грантового конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина.

По данным комитета культуры Волгоградской области, во время экскурсии гости смогут узнать, как и почему сложившийся пространственный сценарий и архитектурный образ города трансформируются архитекторами, и о том, как меняют облик застройки улицы Мира сами жители, «приватизируя общественное». Тема предстоящей экскурсии «Почтение и архитектурный абсурд» навеяна тем, что исторически сложившийся узнаваемый облик улицы Мира стремительно меняется. Почему это происходит, вы сможете узнать во время мероприятия.

Автор и ведущая экскурсии кандидат архитектуры, доцент Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Юлия Янушкина предлагает прогуляться по улице Мира и поразмышлять над тем, как меняется город во времени, об отношении горожан и архитекторов прошлого и настоящего времени к архитектурному наследию.

Экскурсия состоится 23 июня, начало в 17:00 от Музея Машкова по адресу: пр. Ленина, 21. Справки по телефону 8(8442)38-24-44.