Волгоградцев приглашают принять участие в пешеходной экскурсии «Гид плюс художник», которая будет проходить в рамках грантового проекта «Первая улица Мира», реализуемого волгоградским музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Интерактивная пешеходная экскурсия будет проходить 15 июня по улице Мира.

По информации регионального комитета культуры, в ходе полуторачасовой экскурсии от музея до городского сада будет проходить знакомство с историей, архитектурой и судьбами знаменитых жителей улицы Мира. Экскурсию проводит кандидат исторических наук Елена Огаркова. Во время творческих остановок возле наиболее интересных мест участники дополнят предложенный художником Марией Мелиховой авторский «блокнот путешественника». Это могут быть зарисовки, фотографии и стихи.

Прогулка начинается 15 июня в 11:00 от здания музея на проспекте Ленина, 21. Все материалы для творчества предоставляются бесплатно. Необходимо предварительно записаться по телефону (8442) 38-59-15. Еще одно мероприятие подобного формата состоится 19 июня в 17:00.