Волгоградский областной краеведческий музей готовит для жителей и гостей города новые пешеходные экскурсии по городу, во время которых можно будет узнать много интересного. Познавательные пешеходные экскурсии — «Тайная жизнь царицынских улиц» и «Сердце города» — разработаны для жителей и гостей Волгограда сотрудниками областного краеведческого музея. Узнать о секретах истории города, прогулявшись по нему, можно будет уже с 1 июля.

Оба маршрута пройдут по Центральному району Волгограда. Продолжительность экскурсии «Тайная жизнь царицынских улиц» составит один час, «Сердце города» — 1,5 часа. В ближайшее время к уже заявленным будут добавлены еще три: «Царицын гастрономический», «Царицын мужской» и «За что державные особы Царицын полюбили».

Участники пешеходных экскурсий узнают много нового об истории возникновения и развитии нашего города, удивятся малоизвестным фактам, увидят привычные вещи в непривычном ракурсе. Научные сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея расскажут об обычаях жителей Царицына; моде; вкусовых пристрастиях; высоких гостях, посещавших наш город; о его раскрытых и нераскрытых тайнах. Материал для экскурсий собран по крупицам в архивных документах.

Время проведения экскурсий: до 31 августа, с 7:00 до 20:00.

Группы от 5 до 10 человек формируются по предварительным заявкам.

Стоимость билета: 250 рублей с человека.

Аудитория: 6+.

Заявки по телефонам: 8(8442)-38-84-37, 38-84-39.

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