ООО «Концессии водоснабжения» продолжают плановую подготовку водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020.

Планово-предупредительные работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения – залог успешной работы водопроводно-канализационного хозяйства в зимнее время.

Среди работ, которые выполняют бригады «Концессий» — перекладка водоводов. В частности, в Красноармейском районе сейчас прокладывается почти километр новой сети из полимерной трубы взамен ветхой металлической. Кроме того, проверяется работоспособность запорной арматуры, при необходимости проводится ремонт и техническое обслуживание задвижек.

Не остаются без внимания и здания предприятия. В цехах, на насосных станциях, станциях водоочистки ремонтируют кровлю, проверяют исправность систем отопления, утепляют наружные водо-и теплопроводы, ворота, колодцы и задвижки.

Все этапы подготовки к зиме реализуются в соответствии с планом-графиком. Наиболее трудозатратные и сложные работы в компании выполнят летом и в начале осени.

После окончания основных работ по подготовке предприятия к зиме в ООО «Концессии водоснабжения» пройдет ежегодный смотр готовности техники и оборудования к работе в зимних условиях.