ООО «Концессии водоснабжения» провели планово-предупредительные работы на водоводе, проходящем по улице Остравской в Красноармейском районе Волгограда. Благодаря этому, в 32 многоквартирных домах, в которых проживает более шести тысяч человек, улучшилось качество водоснабжения.

У дома №6 по улице Остравской «Концессии водоснабжения» заменили задвижку диаметром 100 миллиметров и два пожарных гидранта – в условиях особого противопожарного режима компания уделяет особое внимание их исправности и работоспособности.

Кроме того, у дома №16 по улице Остравской компания заменила участок водовода протяженностью 15 метров. Он был проложен в 70-е годы прошлого века, когда Красноармейский район активно строился. За время эксплуатации стальной водовод вышел из строя. Сейчас вместо него установлена современная пластиковая труба, не подверженная коррозии.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.