В рамках планового ремонта и подготовки к осенне-зимнему периоду «Концессии теплоснабжения» приводят в порядок проблемные коммуникации. Так, на ул. Елисеева в Ворошиловском районе и на ул. Пражской в Центральном заменили 160 метров тепломагистралей. Еще 100 метров ветхого трубопровода привели в порядок на ул. Менжинского в Тракторозаводском районе. Всего в 2019 году «Концессии теплоснабжения» планово отремонтировали 7,7 км труб отопления во всех районах Волгограда.

Плановый ремонт трубопроводов отопления и горячего водоснабжения проводится в областном центре ежегодно. Это традиционное мероприятие направлено на поддержание сетей в исправном состоянии, а также обеспечение стабильной подачи ресурсов в дома горожан во время холодов.

Работа по замене сетей сегодня проходит во всех районах Волгограда. Например, на ул. Елисеева рабочие энергорайона №2 (Центрального и Ворошиловского районов) «Концессий теплоснабжения» уже обновили 70 метров трубопровода диаметром 300 мм. Еще 90 метров трехсотки привели в порядок на ул. Пражской.

Также рабочие энергорайона №1 (Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов) отремонтировали тепловую магистраль на ул. Менжинского. Данная теплосеть функционирует уже 34 года. В зимний период она обеспечивает теплом 50 многоквартирных домов микрорайона Спартановка. При том, что средний срок службы трубопроводов отопления – 25 лет, не удивительно, что по результатам гидравлических испытаний на одном из участков теплотрассы выявили сразу 5 протечек. Чтобы обеспечить стабильную работу системы в грядущем отопительном сезоне, рабочие «Концессий теплоснабжения» полностью заменили 100 метров трубы.

Плановые ремонтные работы на сетях отопления проходят в период остановки на профилактику котельных. Это делается специально для того, чтобы заменить трубы без дополнительных отключений потребителей.

Всего в 2019 году «Концессии теплоснабжения» планово отремонтировали 7,7 км теплопроводов во всех районах Волгограда.