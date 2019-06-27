В Музее тепла «Концессий теплоснабжения» состоялась жеребьевка футбольного турнира «Кубок Александра Никитина. Легенда №10», который впервые пройдет в Волгограде в рамках празднования Дня молодежи в это воскресенье, 30 июня. Участвовать в играх будут футболисты-любители. По итогам жеребьевки команда концессий водо- и теплоснабжения «Коммунальщик» встретится на поле со сборной «Красный октябрь» одноименного металлургического завода. В свою очередь сборная журналистов «Медиа Юнайтед» сыграет с командой горожан «Волгоград».

В Музее тепла ООО «Концессии теплоснабжения» прошла процедура определения соперников, которые сыграют на футбольном турнире «Кубок Александра Никитина. Легенда №10». Участие в жеребьевке принял легендарный волгоградский футболист Александр Борисович Никитин.

По результатам жеребьевки работники «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» из команды «Коммунальщик» сойдутся на поле с металлургами из команды завода «Красный Октябрь». А вот соперником команды «Волгоград», в которую входят горожане, станет сборная журналистов «Медиа Юнайтед». Все игроки – непрофессиональные футболисты.

Команды сыграют в формате «8 на 8» по правилам мини-футбола. По итогам первых матчей сборные поборются за третье место, а уже победители разыграют главный трофей. В перерывах между играми для зрителей выступят чирлидеры.

Перед турниром состоится церемония открытия. На нее приглашены футболист Александр Никитин, мастер спорта СССР по футболу Игорь Суровикин, председатель Олимпийского совета Волгоградской области Виктор Иванов.

Турнир «Кубок Александра Никитина. Легенда №10» будет проходить в Волгограде впервые в рамках празднования Дня молодежи. Игра состоится 30 июня с 10.00 до 13.00 в Советском районе на стадионе «Нефтяник» по адресу: ул. Калининградская, 28. Вход свободный.