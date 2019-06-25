В воскресенье, 30 июня, на стадионе «Нефтяник» в Советском районе при поддержке администрации Волгограда впервые пройдет футбольный турнир «Кубок Александра Никитина. Легенда №10». На поле выйдут не профессиональные футболисты, а журналисты, металлурги, коммунальщики и горожане.

Футбольный турнир приурочен ко Дню молодежи. Участие в нем примут футболисты-любители – четыре команды: «Красный Октябрь» (команда одноименного металлургического завода), «Волгоград» (сборная любителей футбола), «Медиа Юнайтед» (сборная волгоградских журналистов) и «Коммунальщик» (команда концессий водо- и теплоснабжения).

Игра будет проходить в формате «8 на 8» по правилам мини-футбола. Перед турниром состоится жеребьевка, которая пройдет в Музее тепла «Концессий теплоснабжения». По итогам матчей проигравшие команды поборются за третье место, а уже победители разыграют главный трофей. В перерывах между играми планируется выступление чирлидеров.

Турниру будет предшествовать церемония открытия. На нее приглашены легенда волгоградского футбола Александр Никитин, мастер спорта СССР по футболу Игорь Суровикин, председатель Олимпийского совета Волгоградской области Виктор Иванов.

По завершению матча и церемонии награждения желающие смогут сфотографироваться с Александром Никитиным.

Турнир будет проходить 30 июня с 10.00 до 13.00 в Советском районе на стадионе «Нефтяник» по адресу: ул. Калининградская, 28. Вход свободный.

Справка

Александр Борисович Никитин – известный советский и российский футболист, нападающий, тренер. Является мастером спорта СССР. Играл в составе разных команд: «Торпедо» (Волжский), СКА (Ростов-на-Дону), «Ротор». С 1983 по 1986 гг. входил в национальную олимпийскую сборную по футболу. В декабре 2012 года награждён почётным званием «Легенда волгоградского футбола».