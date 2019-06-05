ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» объявляют о старте программы реструктуризации долга. Программа стартовала с 1 июня 2019 года. Реструктуризация долга позволит абонентам, имеющим задолженность, погасить ее небольшими частями без применения штрафных санкций.
В чем суть программы реструктуризации долга?
Программа дает возможность абонентам, имеющим задолженность, выйти из замкнутого круга проблем и прекратить накапливать долги. Реструктуризация позволит погасить долг небольшими частями, а не одной крупной суммой. Одновременно с этим участники программы получают полную амнистию по пеням и взысканиям, выплачивая только задолженность за потребление ресурсов. Кроме того, участники программы получают амнистию по ограничению соответствующих коммунальных услуг. А если у абонента, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже ограничена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.
Рассрочка задолженности предоставляется на период до 6 месяцев.
Какие категории абонентов могут подать документы на реструктуризацию долга?
Принять участие в акции могут абоненты частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с концессиями, имеющие задолженность за любой период по оплате холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.
Абоненты, имеющие задолженность, получат по почте долговые квитанции с точной суммой своего долга. Кроме того, уточнить сумму долга можно в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
Как принять участие?
Войти в программу реструктуризации долга легко. Для этого даже не придется посещать Центр обслуживания клиентов концессий или отделы по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК: все можно сделать удаленно.
Необходимо заполнить заявление на реструктуризацию и отправить его по электронной почте [email protected] или [email protected]. Бланк заявления для скачивания и заполнения размещен на сайтах концессий investvoda.ru или teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям».
Обязательное условие участия в программе – своевременная оплата текущих платежей. При нарушении абонентом этого условия абонент исключается из программы, а задолженность будет взыскана через суд.
Кто не сможет стать участником программы?
Если с абонента уже взыскан долг по суду, стать участником программы он не сможет.
Абоненты, не состоящие в прямых договорных отношениях с ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», также не смогут стать участниками программы реструктуризации.
Где можно проконсультироваться по программе реструктуризации долга?
Задать вопросы о программе реструктуризации можно по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения»: 99-67-96, добавочная цифра «4», а также обратившись в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру: 74-26-26.
Розыгрыш призов
В конце 2019 года среди абонентов, погасивших свою задолженность через программу реструктуризации долга, будут разыграны ценные призы.