ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» объявляют о старте программы реструктуризации долга. Программа стартовала с 1 июня 2019 года. Реструктуризация долга позволит абонентам, имеющим задолженность, погасить ее небольшими частями без применения штрафных санкций.

В чем суть программы реструктуризации долга?

Программа дает возможность абонентам, имеющим задолженность, выйти из замкнутого круга проблем и прекратить накапливать долги. Реструктуризация позволит погасить долг небольшими частями, а не одной крупной суммой. Одновременно с этим участники программы получают полную амнистию по пеням и взысканиям , выплачивая только задолженность за потребление ресурсов. Кроме того, участники программы получают амнистию по ограничению соответствующих коммунальных услуг . А если у абонента, принявшего участие в программе реструктуризации, коммунальная услуга уже ограничена в связи с неплатежами, ее оказание возобновляется.

Рассрочка задолженности предоставляется на период до 6 месяцев.

Какие категории абонентов могут подать документы на реструктуризацию долга?

Принять участие в акции могут абоненты частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с концессиями, имеющие задолженность за любой период по оплате холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации.

Абоненты, имеющие задолженность, получат по почте долговые квитанции с точной суммой своего долга. Кроме того, уточнить сумму долга можно в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Как принять участие?

Войти в программу реструктуризации долга легко. Для этого даже не придется посещать Центр обслуживания клиентов концессий или отделы по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК: все можно сделать удаленно.

Необходимо заполнить заявление на реструктуризацию и отправить его по электронной почте [email protected] или [email protected]. Бланк заявления для скачивания и заполнения размещен на сайтах концессий investvoda.ru или teplovolgograd.ru в разделе «Потребителям».

Обязательное условие участия в программе – своевременная оплата текущих платежей. При нарушении абонентом этого условия абонент исключается из программы, а задолженность будет взыскана через суд.

Кто не сможет стать участником программы?

Если с абонента уже взыскан долг по суду, стать участником программы он не сможет.

Абоненты, не состоящие в прямых договорных отношениях с ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», также не смогут стать участниками программы реструктуризации.

Где можно проконсультироваться по программе реструктуризации долга?

Задать вопросы о программе реструктуризации можно по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения»: 99-67-96, добавочная цифра «4», а также обратившись в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру: 74-26-26.

Розыгрыш призов

В конце 2019 года среди абонентов, погасивших свою задолженность через программу реструктуризации долга, будут разыграны ценные призы.