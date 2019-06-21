В ближайшие выходные в парке «Комсомольский сад» состоится уже IV-й фестиваль дворовых игр до компьютерной эры, проводимый МАУ «Центр спорта и культуры» Волгограда совместно с «Волонтёрами Победы».

Всех желающих приглашают поиграть в «Пятнашки», «штандер», «колдунчики», «казаки-разбойники», «классики» и другие игры из детства, где не было компьютеров и смартфонов.

23 июня, в воскресенье, с 17:00 начнётся регистрация участников фестиваля и формирование команд.

Программа фестиваля:

17:00 – 17:30 — регистрация;

17:30 – 17:45 — объяснение правил, формирование команд, распределение «станций»;

17:45 – 19:30 — работа площадок;

19:30 – 20:00 — подведение итогов, награждение.

Принцип таков: команды должны пройти несколько станций (игр): «вышибалы», «штандер», «12 палочек», «колдунчики», «разрывные цепи», «третий лишний», «море волнуется» и другие, где будут оцениваться скорость, ловкость, сплочённость команд.

По итогам прохождения «станций» определятся команды-победители. Также будет несколько «вспомогательных станций»: «классики», «три-пятнадцать», «ножички», «камешки» и проч, где в целях ознакомления (или дожидаясь очереди прохождения основной «станции») можно научиться новым (старым) дворовым забавам.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.