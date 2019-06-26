«ВымпелКом» (бренд Билайн) первым среди операторов мобильной связи в России интегрировал сервис Masterpass от Mastercard в каналах Билайна. Теперь клиентам Билайн не нужно каждый раз вручную вводить реквизиты своей карты, совершая покупки в интернете – достаточно один раз сохранить данные карты, и затем ей можно воспользоваться на любом ресурсе, где присутствует Masterpass. Сервис представляет собой облачное хранилище данных платежных карт под защитой системы безопасности Mastercard.

По данным общеевропейского исследования онлайн-шопинга, проведенного по заказу Mastercard, 84% опрошенных россиян совершают покупки с помощью смартфона. С сервисом Masterpass процесс онлайн-шоппинга становится еще проще и быстрее. Данные карты клиентов Билайн будут сохраняться в Masterpass, когда пользователь совершает платеж с привязанной карты, добавляет новую карту, подключает или меняет условия автооплаты. Кроме того, у клиентов Билайн будет возможность привязать карту к Masterpass, просто обратившись к сотрудникам любого из оффлайн-офисов оператора связи. Masterpass будет действовать для всех витрин Билайн: сайта, мобильного приложения, интерактивного голосового меню (IVR), Билайн ТВ.

Одним из ключевых преимуществ сервиса является возможность безопасно сохранять данные карт и платить ими не только в Билайн, но и в любых других предприятиях, подключенных к Masterpass. Категории компаний и сервисов, поддерживающих Masterpass, самые разные – государственные услуги и образование, путешествия и билеты, техника и электроника, одежда и обувь и т.д.

Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса:

«Для нас очень важно, чтобы все услуги и сервисы, которые мы предоставляем клиентам, отличались удобством и простотой использования. Мы рады присоединиться к сервису, созданному нашим давним партнером, компанией Mastercard, и дать возможность клиентам совершать покупки онлайн всего в один клик».

Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков:

«Мир активно меняется, становясь все более цифровым и взаимосвязанным. Мы в Mastercard поддерживаем эти перемены и стремимся сделать жизнь держателей карт в эру диджитал еще более комфортной, поэтому активно развиваем Masterpass и рады видеть Билайн в числе присоединившихся к партнерской сети сервиса».