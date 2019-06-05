Жителей и гостей города приглашают на большой праздник, посвященный 220-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Событие пройдет в уже привычном для волгоградцев формате опен-эйр — под открытым небом в обновленном сквере имени Александра Пушкина. Гостей ждет большая развлекательная и познавательная программа с театрализованным представлением, конкурсами, выставками и чтением стихов. Праздник будет проходить 6 июня с 11:00 до 14:00.

Гости праздника окунутся в атмосферу пушкинской поры, которую для них создадут артисты Волгоградского музыкального и Волгоградского молодежного театров, декламируя стихи и прозу поэта в исполнении. На территории сквера откроется выставка учащихся художественных отделений детских школ искусств. Экспозиция из 33 работ будет носить название «Детская изобразительная Пушкиниана».

Городские библиотеки представят книжную аллею «В гостях у Пушкина» — сюда войдут книжные выставки, игра-викторина «Все ли мы знаем о Пушкине?», праздничная акция «Возьми книгу в подарок». У гостей и участников праздника будет возможность насладиться творчеством ансамбля старинной музыки «Конкордия», преподавателей и студентов Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова, коллективов ДЮЦ, детских музыкальных и школ искусств, Школы балета XXI века. В специальной фотозоне все желающие смогут сфотографироваться с самим поэтом – в роли А.С.Пушкина выступит один из волонтеров, а также прогуляться по аллеям сквера вместе с героями его произведений.