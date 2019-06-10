В связи с установлением сухой и жаркой погоды в регионе был продлен запрет на посещение лесных массивов, эта мера призвана обеспечить пожарную безопасность на территории Волгоградской области. Режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах, введен соответствующим приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Этот период продлится до 27 июня включительно.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в связи с наступлением 4 и 5 классов пожарной опасности на территории Волгоградской области до 27 июня текущего года продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, в лесных массивах запрещено проводить определенные работы, связанные с угрозой возгораний.

За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Работа по информированию жителей региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах ведется во всех лесничествах и природных парках Волгоградской области. В этих целях региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводится работа по установке на въездах в лес предупредительных аншлагов и шлагбаумов, создаются контрольно-пропускные пункты.

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