14 июня 2019 года в некоторых волгоградских СМИ была опубликована информация о блокировке расчетного счета «Управление отходами — Волгоград». В ответ на данную информацию компания распространила пресс-релиз, в котором опровергла факт блокировки налоговой инспекцией расчетного счета «Управление отходами — Волгоград». Однако ссылаясь на строку в форме автоматического ответа на запрос с сайта ФНС, некоторые СМИ продолжали распространять утверждение о блокировке расчетного счета компании.

В связи с этим компания «Управление отходами — Волгоград» повторно разъясняет, что расчетный счет компании 14 июня 2019 года заблокирован не был, предприятие работает в штатном режиме, операции по счетам производятся.

Запись в электронной форме налоговой инспекции, на которую ссылаются журналисты, «Действующее решение о приостановлении по указанному налогоплательщику имеется», не содержит указания о блокировке расчетного счета компании. Данная запись имеет отношение совсем к другому процессу — к резервированию средств по одной из проводок компании на 50 тыс. руб. Ограничение произошло в ходе технической ошибки при переводе платежей по страховым взносам.

То есть запись на сайте налоговой инспекции «Действующее решение о приостановлении по указанному налогоплательщику имеется», была ошибочно трансформирована авторами публикаций по своему усмотрению и пониманию, а приведенная в некоторых СМИ трактовка о блокировке расчетного счета компании не имеет отношение к реальному положению дел.

Подробно разъясняя суть ситуации, которая заинтересовала журналистов, «Управление отходами — Волгоград» еще раз обращает внимание представителей СМИ, что распространение слухов и непроверенной информации, вводящей в заблуждение читателей и общественность, находится в зоне ответственности и профессиональной этики средств массовой информации. При этом данная оговорка является правом компании определить свое отношение к распространению некоторыми СМИ недостоверной информации, и не содержит каких бы то ни было угроз ни в чей адрес. Компания «Управление отходами — Волгоград» и в дальнейшем готова максимально подробно отвечать всем заинтересованным лицам на любые вопросы о деятельности регионального оператора и о формировании новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области.