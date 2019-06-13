Волонтеры Волгоградского алюминиевого завода провели с воспитанниками школы — интерната №3 фестиваль, посвященный дворовым играм и забавам, которыми до появления современных гаджетов, увлекались все дети.

Под теплым солнцем, на спортивной площадке школы – интерната №3 носятся ребята. Это интернат для детей с ограниченными возможностями, но об этом неволей забываешь, когда видишь, как кто-то из ребят играет с мячом, кто-то прыгает через скакалку, кто-то играет в дартс. И все это под веселую песню бременских музыкантов: «Мы свое призванье не забудем: смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!» При взгляде на площадку сначала можно и не заметить нескольких человек в белых футболках — один надувает мячики, другие объясняют правила игры в волейбол, кто-то показывает, как правильно кидать дротик. По сравнению с количеством детей их совсем немного, но даже таким небольшим составом они умудрились устроить для детей настоящий праздник.

Компания РУСАЛ уже давно реализует программу «Помогать просто», направленную на развитие волонтерства. Вместе с корпоративными добровольцами из других бизнес организаций были очищены берега Волги и Ахтубы, проведены мероприятия в школе-интернате в Дубровском районе и в школе – интернате №3. В этот раз было решено провести событие, посвященное активному отдыху: «В рамках дня защиты детей было решено провести с ребятами игры нашего двора. К сожалению, сейчас все уходят из дворов. Ребят больше интересуют компьютеры, гаджеты. А это возможность проявить активность на свежем воздухе со своими сверстниками» — поделился Павел Симаков, один из волонтеров.

Вся спортивная площадка была разделена на 4 сектора – волейбол, футбол, дартс и скакалка. Ребята должны были, разделившись на команды, поучаствовать в каждом испытании, заработать фишки и обменять их на призы.

«С нашими детьми очень тяжело куда-либо выезжать, поэтому мы стараемся приглашать всех к нам. Когда проходят такие мероприятия, дети отвлекаются от учебы, им это интересно. Они становятся веселыми и радостными, когда гости приезжают. Ну а как еще, если у них в течение года одна учеба, а тут они хоть веселее немного» — признается Регина, сотрудница школы – интерната.

Алина Миронова – одна из волонтеров РУСАЛа, участвовала во многих мероприятиях, проводимых компанией, как и на территории школы – интерната, так и вне его стен.«Я, может быть, какой-то альтруист. Я всегда была той активисткой, которая стремилась всех собрать. Это может быть немного эгоистично, но я участвую в подобных мероприятиях, чтобы получить положительные эмоции. Мне, правда, это приятно. Когда готовишься, есть волнение, что не все получится, но после мероприятия всегда положительные эмоции. Я понимаю, что все не зря. И еще хочется участвовать, не смотря на все сложности » — призналась Алина.

В конце фестиваля волонтеры подарили всем ребятам подарки и отпустили по своим делам. Уже по пути в здание одна из сотрудниц школы спросила, все ли понравилось, и дети дружно прокричали «Да!» Вот она благодарность настоящим волонтерам – искренние улыбки, смех и радость, которые они дарят как бременские музыканты из того самого мультика.