Онлайн-трансляцию гала-концерта и церемонию награждения лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского можно будет увидеть на большом экране на фасаде здания Интерактивного музея «Россия — моя история». Прямой эфир состоится 28 июня.

Онлайн-трансляцию гала-концерта и церемонию награждения лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского проведет Волгоградская филармония на экране фасада здания Интерактивного музея «Россия — моя история». Трансляция будет вестись из столичного концертного зала «Зарядье». Начало вещания в 20:00. Вход свободный! Справки по телефонам: 8(8442)38-66-00, 38-66-05.