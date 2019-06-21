«Концессии водоснабжения» получили документальное подтверждение победы в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие»: диплом, подписанный президентом фонда и председателем жюри.

Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» выявляет и популяризирует инициативы, направленные на развитие экологической культуры и экологического мировоззрения. С 2012 года его реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и общественные организации «ГРИНЛАЙТ» и «ГРИНЛАЙФ». В этом году на рассмотрение жюри поступило 650 заявок из 73 регионов страны. Победителями и призерами конкурса стали 44 проекта.

Долгосрочный проект «Чистой воды искусство», реализуемый музеем историй чистой воды «Фильтры» ООО «Концессий водоснабжения», признан победителем в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры». Волгоградцы с этим проектом хорошо знакомы. «Чистой воды искусство» – это серия событий творческой направленности с вовлечением горожан. Стрит-арт, паблик-арт, театральные инициативы на коммунальные темы строятся так, чтобы горожане могли принять в них участие, реализовать свои творческие способности. В результате искусство возвращает горожанам и коммунальным службам чувство общей территории и общей заботы о ней.

Фонд Вернадского наградил «Концессии водоснабжения» за проект «Чистой воды искусство» Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Фонд Вернадского наградил «Концессии водоснабжения» за проект «Чистой воды искусство» Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»
Фонд Вернадского наградил «Концессии водоснабжения» за проект «Чистой воды искусство» Общество
фото ООО «Концессии водоснабжения»

Стратегическая цель Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского фонда — достижение устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика Вернадского. Фонд занимается формированием ответственного отношения общества к окружающему миру, природному и культурному наследию России, объединяет усилия российского общества в решении экологических проблем.

С полным списком победителей и призёров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в 2018 году компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии водоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.

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