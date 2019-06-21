«Концессии водоснабжения» получили документальное подтверждение победы в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие»: диплом, подписанный президентом фонда и председателем жюри.

Проект «Экологическая культура. Мир и согласие» выявляет и популяризирует инициативы, направленные на развитие экологической культуры и экологического мировоззрения. С 2012 года его реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и общественные организации «ГРИНЛАЙТ» и «ГРИНЛАЙФ». В этом году на рассмотрение жюри поступило 650 заявок из 73 регионов страны. Победителями и призерами конкурса стали 44 проекта.

Долгосрочный проект «Чистой воды искусство», реализуемый музеем историй чистой воды «Фильтры» ООО «Концессий водоснабжения», признан победителем в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры». Волгоградцы с этим проектом хорошо знакомы. «Чистой воды искусство» – это серия событий творческой направленности с вовлечением горожан. Стрит-арт, паблик-арт, театральные инициативы на коммунальные темы строятся так, чтобы горожане могли принять в них участие, реализовать свои творческие способности. В результате искусство возвращает горожанам и коммунальным службам чувство общей территории и общей заботы о ней.

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Стратегическая цель Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского фонда — достижение устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика Вернадского. Фонд занимается формированием ответственного отношения общества к окружающему миру, природному и культурному наследию России, объединяет усилия российского общества в решении экологических проблем.

С полным списком победителей и призёров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в 2018 году компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии водоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.