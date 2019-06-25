В Краснооктябрьском районе Волгограда 28 июня состоится районный фестиваль творческой молодежи «Волгоград – город молодых». Мероприятие будет проходить в сквере 70-летия Победы с17:00 до 19:00. Фестиваль приурочен к празднованию Дня молодежи в России.

Организатором мероприятия выступает Муниципальное учреждение «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда».

В программе фестиваля запланирована работа творческих площадок, ярмарки рукоделия, выступления спортсменов подростково-молодежных клубов, концертная программа с участием творческих коллективов Краснооктябрьского района, торжественная церемония награждения воспитанников, а так же конкурсы, призы и подарки.