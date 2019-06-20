Начиная с 21 июня на водном маршруте «Руднева — о. Сарпинский» увеличится количество рейсов. Изменения внесены в расписание рейсов как в выходные, так и в будние дни.

В расписание буднего дня к пяти выходам теплоходов в 5:50, 8:10, 11:30, 14:40 и 18:00 в сторону Сарпинского добавятся еще три – в 10:00, 13:00 и 19:00. Через 20 минут речные трамвайчики отправляются в обратную сторону. По субботам и воскресеньям рейсов будет еще больше – на остров можно будет переправиться также в 16:00 и 17:00, на материковую часть – в 16:20 и 17:20. Таким образом, общее количество рейсов увеличится с 70 до 120 в неделю. Маршрут обслуживают теплоходы вместимостью 300 человек.

Решение об увеличении количества рейсов на маршруте, который круглогодично связывает островную и материковую часть города, было принято исходя из актуального пассажиропотока. В теплое время года этот маршрут пользуется особенной популярностью среди жителей регионального центра: дачники переправляются на свои участки, другие горожане — на пляж на речном острове.

Это уже не первое увеличение количества рейсов на речных внутригородских маршрутах. Так, с начала лета с 42 до 140 в неделю увеличилось число выходов судов от Красноармейского района до пристани «Вязовая Грива» на острове Сарпинский. Еще 4 рейса в неделю дополнили расписание маршрута до остановочного пункта «Культбаза» с заходом на «Щучий проран». На направлениях «Тулака — Сарпинский» и «Обувная фабрика — Сарпинский» в расписание этого года добавлены 216 рейсов, теплоходы отправляются на остров 5 раз в неделю.