И вновь жителям и гостям города предлагают увлекательное путешествие в музей-заповедник «Старая Сарепта», куда их отвезет «Экскурсионный вагон». 12 июня, в День России, волгоградцы смогут посетить не только обзорную экскурсию по музею, но и уникальные этнографические выставки. Проект реализуется музеем-заповедником «Старая Сарепта» совместно с АО «Волгоградтранспригород».

12 июня в 9:03 от станции пригородного вокзала «Волгоград-1» отправится электропоезд в «Старую Сарепту», во время следования которого экскурсанты примут участие в путевой квест-игре по истории города и южных районов Волгограда.

По прибытии в музейный комплекс гости посетят выставочные залы, где узнают об истории Сарепты, действующую лютеранскую кирху и подземелье XVIII века. Кульминацией программы станет посещение этнографических выставок, которые познакомят с историей и традициями народов Нижнего Поволжья: русской избы, татарской кибитки и калмыцкого хотона. Экскурсанты рассмотрят внутреннее убранство национальных домов, узнают о колорите народной кухни и поиграют в традиционные игры.

Возвращение на станцию пригородного вокзала «Волгоград-1» состоится в 13:23. Количество мест ограничено. Подробная информация по телефону 8(8442)67-33-02.