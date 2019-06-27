По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, сразу два городских пляжа попали в список опасных для купания. В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоёмов, почвы (песка) в зонах рекреаций, расположенных на территории Волгоградской области были взяты пробы воды и почвы (песка) на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям.

По результатам проведенных исследований за период с 17 по 21 июня 2019 года, 2 пробы воды открытых водоемов не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: место отдыха у воды в Советском районе г. Волгограда – правый берег р. Волга, набережная им. Тулака и место отдыха в Тракторозаводском раоне – правый берег р. Волга (ул. Грамши,4)

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не рекомендует использовать указанные зоны рекреации для купания.

Все остальные проведенные лабораторные испытания воды водных объектов, почвы (песка) соответствуют установленным нормативам в полном объеме.

Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были.