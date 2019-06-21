Для детей в возрасте от 7 до 15 лет, совершающим поездку в поездах пригородного сообщения с 16 июня по 31 августа 2019 года, предоставляется скидка в размере 50% от полной стоимости разового билета. Таким образом, стоимость проезда для школьников в пределах одной зоны и каждой последующей составляет 10 рублей. Единый городской тариф — 20 рублей.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, для того чтобы воспользоваться скидкой пассажирам при покупке билета нужно предъявить свидетельство о рождении или паспорт.

Как отмечают специалисты пригородной компании АО «ВТП», доступный проезд в поездах пригородного сообщения во время летних школьных каникул позволит большему количеству детей побывать с познавательными экскурсиями в самых интересных местах Волгоградской области.

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