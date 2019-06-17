Специалисты продолжают пополнять коллективы сельских больниц. 13 врачей и 12 фельдшеров приступили к работе в сельских медучреждениях Волгоградской области благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — медики приехали из Краснодарского края, республики Дагестан, Москвы и других регионов страны. До конца года коллективы районных больниц и амбулаторий пополнят ещё 149 специалистов.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, сейчас ведется подготовка договоров с шестью медицинскими работниками: двумя врачами и четырьмя фельдшерами. Это стало возможным благодаря успешной реализации в Волгоградской области программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года на работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из которых получил по миллиону рублей, и 120 фельдшеров, получивших по 500 тысяч рублей из областного бюджета.

Кроме того, в регионе ведется целевой набор — за последние три года подготовлено 350 молодых врачей, 200 из которых направлены в муниципальные районы. Что касается учебного сезона 2018 — 2019, по его итогам в государственные организации планируется привлечь более семидесяти ординаторов. По целевому направлению выпускники также поступают в ссузы региона — новую форму подготовки медицинских работников среднего звена Волгоградская область внедрила первой в стране.

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