Билайн представил новый сервис продажи авиа и железнодорожных билетов и бронирования отелей Beeline Travel. С его помощью можно сравнивать и покупать дешевые авиабилеты более чем 800 авиакомпаний, в том числе и лоукостеров, выполняющих рейсы по всему миру. Можно выбрать самый быстрый или же самый дешевый вариант перелета, а также отфильтровать предложения по цене, времени в полете, количеству пересадок, рейтингу авиакомпаний и рейсов. А с помощью календаря цен — сравнить стоимости авиабилетов на ближайшие даты и быть уверенными в своем выборе, либо подобрать для себя еще более выгодное предложение.

Сервис доступен абсолютно для всех, а для держателей карты «Билайн» действует акция «Бонус за путешествие», расплачиваясь картой «Билайн» в ресторанах за границей, можно получить 5% бонусами, а совершая покупки в Duty Free – 10% от суммы покупки.

Партнер сервиса — компания ООО «Вайт Тревел» (группа компаний OneTwoTrip LLP.). В дальнейшем планируется развитие партнерской сети с другими компаниями, предоставляющими услуги в сферах развлечений и онлайн-образования.