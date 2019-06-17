Для детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе организовывают летний отдых. И для их отдыха на базе образовательных организаций открылись 24 площадки, где смогут отдохнуть почти 500 ребят.

Как сообщают в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в школе-интернате № 5 Волгограда второй год подряд работает площадка «Лучик». В числе воспитанников школы — дети с расстройствами аутистического спектра. На протяжении месяца с участниками летней пришкольной смены будут заниматься по специально разработанным дополнительным программам художественно-эстетического направления «В гостях у лета», вокального — «Колокольчик», художественно-изобразительного — «Вдохновение».

Еще один летний проект — «Солнечный экспресс» — проходит в Волгоградском центре образования детей-инвалидов, где с использованием дистанционных технологий учатся ребята с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Этим летом воспитанники познакомятся с программой «Театры мира». Их также ждут игровые программы, интерактивные путешествия, виртуальные лаборатории, веб-квесты.

В составлении разноплановых познавательных программ летнего отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья принимают участие педагоги Волгоградской областной детско-юношеской станции туризма. Например, для воспитанников Волгоградской школы-интерната №7 проведена творческая мастерская «Кораблик детства».

Для участников летнего лагеря дневного пребывания Волгоградской школы-интерната № 1 запланированы интерактивные краеведческие и туристские занятия, в том числе, игра «Символы родного края».