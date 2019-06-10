Теперь желающим будет удобней проверить своё здоровье. А все потому что пройти диспансеризацию можно будет в вечернее время и в выходные дни в 54 учреждениях здравоохранения, а также в поликлинике ОАО «РЖД».

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, с начала года около 165 тысяч человек прошли диспансеризацию. 32,8% обследованных были в возрасте от 21 до 36 лет, 35,5% — от 39 до 60 лет, 31,7% — старше 60 лет. При этом на диспансеризацию традиционно чаще приходят женщины.

Добавим, для повышения доступности медицинского наблюдения в регионе действует программа «Диспансеризация выходного дня», в медицинских учреждениях и торговых центрах проводятся профилактические акции. Страховые медицинские компании ввели смс-рассылку с приглашением проверить состояние здоровья.