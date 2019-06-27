Надоело жаркое лето и душный город, тогда срочно отправляйтесь в Волгоградскую областную детскую библиотеку, где для детей и подростков организовывают «Айсберг-тур». Во время мероприятия, которое состоится 3 июля в 10:00, гостей ждёт незабываемая встреча с северными красотами и чудесами, любимыми сказочными героями и настоящими арктическими обитателями.

Самые юные путешественники помогут медвежонку Умке в поисках друга. Искать придется в сказках Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино», Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок», Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Младшие школьники, удобно устроившись в уютном библио-экспрессе, отправятся в путь и окажутся в дремучем зимнем лесу. Читатели помогут девочке Настеньке из сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» найти дорогу домой через снежные сугробы и замёрзшие реки. Вместе со Снегурочкой из русской народной сказки дети слепят снеговика, а с Госпожой Метелицей из сказки братьев Гримм нарисуют волшебные узоры и поиграют в снежки.

Ребят постарше исследователи-полярники пригласят совершить познавательное путешествие. Вместе с коренными жителями Антарктики – пингвинами – читатели найдут следы древних цивилизаций и выяснят, каким был климат сотни тысяч лет назад. Экспедиция обнаружит стоянку снежного человека, который покажет свои владения и проверит ребят на морозоустойчивость. Вспоминая любимые сказки, играя и веселясь, друзья незаметно окажутся за полярным кругом, где их с нетерпением будет ждать Мишка-Пломбир, который угостит детей вкусным мороженым.

Отметим, что виртуальное летнее путешествие за Полярный круг проводится уже в третий раз с целью привлечения внимания к 200-летию (в 2020 году) открытия последнего материка Земли – Антарктиды, а также популяризации среди детей и подростков выдающегося научного вклада отечественных исследователей в данном регионе.