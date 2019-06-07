В рамках празднования Дня России в Волгограде состоится пятичасовой спортивный фестиваль «Здоровая страна — сильная Россия!». Помимо большого праздничного концерта, всех гостей фестиваля ждут Тропа здоровья, аллея шахмат и шашек, канатный парк, международный фестиваль по скейту, выступления мастеров велотриала и еще более 15 интерактивных площадок с мастер-классами, показательными выступлениями и открытыми уроками. Спортивный фестиваль «Здоровая страна — сильная Россия!» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха 12 июня, начало в 12:00.

Праздник начнется с тренировке по авторской методике Елены Воробьевой, одного из ведущих волгоградских тренеров по бодибилдингу и фитнеса.

С 12:00 до 17:00 в ЦПКиО будут работать интерактивные площадки по различным видам спорта для всех возрастов: легкой атлетике (бег, прыжки в длину, бег с барьерами), спортивному ориентированию, боксу, различным видам единоборств, стритболу, регби, мини-футболу, шахматам. Отдельные площадки будут посвящены спортивным эстафетам для всей семьи «Веселые старты» и Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «ГТО», где каждый желающий сможет потренироваться и попробовать сдать нормативы ГТО. Еще одна зона будет выделена под показательные выступления на мотоциклах, захватывающие трюки и силовое экстрим-шоу.

Свои интерактивные площадки подготовили и городские молодежные учреждения. Молодых людей приглашают на площадку для велотриала и на фестиваль по брейк-дансу. Гостей праздника ждут показательные выступления и мастер-классы от вело-клуба, в который входят ведущие спортсмены велоспорта-маунтинбайк — велосипедных гонок. В ходе турнира по брейкингу, на котором судьями выступят абсолютные чемпионы по брейк-дансу, участники выступят под треки ди-джеев в современном формате «2vs2+1».

Параллельно на сцене начнется большой праздничный концерт с участием вокально-инструментальных ансамблей и популярных кавер-групп Волгограда, учащихся центров детского творчества и ДК, музыкальных школ и школ искусств — победителей всероссийских и международных конкурсов. Показательные выступления на сцене также продемонстрируют воспитанники спортивных школ Волгограда.